تزامنًا مع موجة التصحيح نشاط قيمة الصفقات العقارية بـ"جازان" يتراجع

وذكر البرنامج أن مهلة سداد الرسوم هي عام بدء من تاريخ إصدار الفواتير يتم خلالها سداد الرسم أو تطوير الأرض من قبل ملاكها، وذلك في إطار السعي لزيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة والحد من الاحتكار، عبر تحفيز المكلفين بتطوير أراضيهم خلال فترة السماح بالسداد حيث أُعلن أخيرًا عن وضع آليات دعم جديدة بالتعاون مع لجنة البيع أو التأجير على الخريطة "وافي" لتسريع وتيرة تطوير الأراضي البيضاء.