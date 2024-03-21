رغم تراجعها أمس.. أسعار النفط تتحرك ارتفاعًا بدعم من انخفاض المخزون الأمريكي

رغم تراجعها في الجلسة السابقة، ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات الخميس المبكرة، بدعم من انخفاض مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة، بعد مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، قد يُبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول؛ مما يؤثر على توقعات الطلب على الوقود في المستقبل.