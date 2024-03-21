رغم تراجعها أمس.. أسعار النفط تتحرك ارتفاعًا بدعم من انخفاض المخزون الأمريكي

رغم تراجعها في الجلسة السابقة، ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات الخميس المبكرة، بدعم من انخفاض مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة، بعد مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، قد يُبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول؛ مما يؤثر على توقعات الطلب على الوقود في المستقبل.
وبحلول الساعة 01:55 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية مايو 0.6% أو 52 سنتًا إلى 86.47 دولارًا للبرميل، بعد انخفاضها 1.6% أمس الأربعاء.
كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 0.5% أو 45 سنتًا إلى 81.72 دولارًا للبرميل، بعد تراجعها 1.6% في الجلسة السابقة. وانتهى أجَل عقد أبريل أمس الأربعاء، بانخفاض 2.1% عند 81.68 دولارًا؛ وفق "سكاي نيوز عربية".
وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء، أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة (أكبر مستهلك للنفط في العالم) انخفضت للأسبوع الثاني. وهبطت المخزونات بشكل غير متوقع بمليوني برميل إلى 445 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 مارس، مقابل توقعات المحللين بزيادة قدرها 13 ألف برميل.
وتراجعت المخزونات مع ارتفاع الصادرات واستمرار مصافي التكرير في زيادة نشاطها. وانخفضت مخزونات البنزين للأسبوع السابع بمقدار 3.3 ملايين برميل إلى 230.8 مليونًا؛ مما يعكس طلبًا قويًّا على الوقود.
وأعطت أرقام المخزونات بعضَ الدعم للسوق، بعد أن أثرت التوقعات المتباينة من صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي بشأن تخفيضات الفائدة هذا العام على الأسعار في وقت سابق.