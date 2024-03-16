نتيجة تحسّن الطلب.. أسعار النفط تسجل ارتفاعًا أسبوعيًّا بنحو 4%

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضي، بعدما تجاوزت 85 دولارًا للبرميل خلال تداولات الخميس لأول مرة منذ شهر نوفمبر.
وجاء الارتفاع الأسبوعي بفضل تزايد الطلب من مصافي التكرير الأمريكية التي استكملت أعمال الصيانة.
خلال الأسبوع الماضي، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.97%، إلى 85.34 دولارًا للبرميل.
كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.88%، إلى 81.09 دولارًا.
وتراوحت الأسعار خلال معظم الشهر الماضي بين 80 إلى 84 دولارًا للبرميل.
ورفعت وكالة الطاقة الدولية، الخميس، توقعاتها بشأن الطلب على النفط في 2024 للمرة الرابعة منذ نوفمبر، في ظل هجمات الحوثيين التي تُعَطل حركة الشحن في البحر الأحمر.
وقالت الوكالة في أحدث تقرير لها إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.3 مليون برميل يوميًّا في عام 2024 بزيادة 110 آلاف برميل يوميًّا عن الشهر الماضي.
وتتوقع الوكالة عجزًا طفيفًا في الإمدادات هذا العام بعدما مدد أعضاء أوبك+ خفض الإنتاج.
وجاءت المكاسب هذا الأسبوع رغم ارتفاع الدولار الأمريكي بأسرع وتيرة في ثمانية أسابيع.