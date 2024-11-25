عبر سياسات مدروسة.. مصر تؤكد سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية المهندس حسن الخطيب، أن التعاون مع المملكة، إلى جانب تبني سياسات مدروسة، سيُسهم في التركيز على القطاعات الواعدة وتطبيق السياسات المناسبة لجذب المستثمرين، بما في ذلك تعزيز الاستثمارات السعودية في مصر، مفيدًا أن هذه السياسات ستدعم جهود الجمهورية المصرية في التقدم بخطى ثابتة نحو تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.