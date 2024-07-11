تعاملات الخميس.. الذهب يصعد في المعاملات الفورية 0.2%

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الخميس، وسط ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أمريكية من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم بحثًا عن المزيد من المؤشرات حول المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 02.00 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2375.70 دولارًا للأوقية (الأونصة). كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2381.30 دولارًا.
وتراجع الدولار مما يجعل المعدن النفيس المسعّر به أكثرَ جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 30.94 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.2% إلى 991.80 دولارًا، وربح البلاديوم 0.6% إلى 992.30 دولارًا.