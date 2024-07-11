تعاملات الخميس.. الذهب يصعد في المعاملات الفورية 0.2%

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الخميس، وسط ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أمريكية من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم بحثًا عن المزيد من المؤشرات حول المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.