مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11286 نقطة

وكانت أسهم شركات: اتحاد الخليج الأهلية، ونادك، وأنابيب، واللجين، والباحة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مجموعة صافولا، ومجموعة فتيحي، والمواساة، والخليج العامة، واليمامة للحديد الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 7.45%.