تربح 113 مليار ريال.. "أرامكو" تعلن نتائجها المالية خلال الربع الثاني من 2023

أعلنت شركة الزیت العربیة السعودیة "أرامكو" النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 / 06 / 2023 (ستة أشهر).
بلغ صافي الدخل 112.81 مليار ريال سعودي (30.08 مليار دولار أمريكي) للربع الثاني من عام 2023، مقارنة بـ 181.64 مليار ريال سعودي (48.44 مليار دولار أمريكي) للربع ذاته من عام 2022، ويعكس ذلك الانخفاض بشكل رئيس تأثير انخفاض أسعار النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات.
وقابل ذلك جزئياً انخفاض الريع على إنتاج النفط الخام، الذي يُعزى بشكل كبير إلى انخفاض أسعار النفط الخام، وانخفاض متوسط معدل الريع الفعلي، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة.