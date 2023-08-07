تربح 113 مليار ريال.. "أرامكو" تعلن نتائجها المالية خلال الربع الثاني من 2023

بلغ صافي الدخل 112.81 مليار ريال سعودي (30.08 مليار دولار أمريكي) للربع الثاني من عام 2023، مقارنة بـ 181.64 مليار ريال سعودي (48.44 مليار دولار أمريكي) للربع ذاته من عام 2022، ويعكس ذلك الانخفاض بشكل رئيس تأثير انخفاض أسعار النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات.