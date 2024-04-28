رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي ينوّه بما شهدتْه المملكة من تطوّر يعكس التطلعات

ونوّه "بورغ برينده" خلال كلمته ضمن فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالرياض، إلى ما شهدته المملكة خلال الفترة الماضية من تطور يعكس الطموح الاقتصادي العالمي، منوهًا إلى أهمية إيجاد الحلول لمواجهة التحديات الاقتصادية بما يعزّز التعاون الدولي، متناولًا بعضَ التحديات؛ ومنها شحّ الطاقة الذي تعاني منها بعض الدول حول العالم.