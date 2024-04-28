رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي ينوّه بما شهدتْه المملكة من تطوّر يعكس التطلعات

قدّم رئيسُ المنتدى الاقتصادي العالمي "بورغ برينده" شكرَه وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية على استضافة الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، معربًا عن سعادته وضيوف المنتدى بالجهود التي قدمت لعقد الاجتماع الأول من نوعه.
ونوّه "بورغ برينده" خلال كلمته ضمن فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالرياض، إلى ما شهدته المملكة خلال الفترة الماضية من تطور يعكس الطموح الاقتصادي العالمي، منوهًا إلى أهمية إيجاد الحلول لمواجهة التحديات الاقتصادية بما يعزّز التعاون الدولي، متناولًا بعضَ التحديات؛ ومنها شحّ الطاقة الذي تعاني منها بعض الدول حول العالم.
وأكّد أهمية إيجاد الحلول التعاونية لإعادة تشكيل مستقبل الطاقة في العالم، مستعرضًا الجهات المشاركة في المنتدى؛ ومنها 92 دولة، وأكثر من 500 شركة ومؤسسة ومنظمات غير ربحية، تعمل بهدف المضي قدمًا نحو مستقبل مستدام.