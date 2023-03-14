ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يضيف خدمة تربط المملكة بشبه القارة الهندية

وكانت "موانئ" قد أعلنت في شهر يناير لعام 2023م عن إضافة كبرى الخطوط الملاحية عدد 5 خدمات جديدة إلى موانئ "جدة الإسلامي، والملك عبدالعزيز بالدمام، والجبيل التجاري" تُسهم في ربط المملكة بعدد 43 ميناءً عالميًا.