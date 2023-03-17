وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" ترفع التصنيف الائتماني للمملكة عند A-/ A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة

وتوقعت الوكالة في تقريرها أن يظل القطاع غير النفطي قويًّا حتى عام 2026م على خلفية نمو قطاع الخدمات المدعوم بالإصلاحات الاجتماعية المستمرة، ومشاركة المرأة في الاقتصاد. كما توقعت استمرار الفائض المالي حتى عام 2024م بعد أن وصل إلى 2.5% من الناتج المحلي في 2022م.