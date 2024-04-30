مع ترقب المستثمرين لمحادثات هدنة غزة.. أسعار النفط تشهد حالة استقرار

وبحلول الساعة 0830 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتًا، بما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 88.67 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 82.93 دولار للبرميل.