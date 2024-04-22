"أرامكو" تجري محادثات للاستحواذ على 10% في "هنجلي للبتروكيميائيات"

وأوضح الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية محمد بن يحيى القحطاني أن هذه المذكرة تدعم جهود أرامكو الرامية إلى تنمية نطاق أعمالها في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق على المستوى العالمي، وتواصل استكشاف فرص جديدة في الأسواق المهمة، حيث تسعى إلى إحراز تقدم في إستراتيجيتها لتحويل السوائل إلى كيميائيات، كما تتطلع إلى بناء شراكات جديدة، وتعمل باهتمام لتوسيع حضورها في السوق الصينية المهمة.