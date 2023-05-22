أمين عام "أوبك" يتحدث عن "الحقيقة التي يجب النطق بها"

وكان أمين عام "أوبك" قد قال في تصريحات صحفية منتصف مايو الجاري: "مع نمو السكان والاقتصادات سيحتاج العالم إلى مزيد من الطاقة في العقود القادمة. في توقعاتنا العالمية للنفط عام 2022، نتوقع أن يتوسع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 23% حتى عام 2045. ويتطلب تحقيق هذا: النموَّ، وضمانَ أمن الطاقة، والوصول ميسور التكلفة، وخفض الانبعاثات العالمية؛ بما يتماشى مع اتفاقية باريس جميع الطاقات والاستثمار والتعاون غير المسبوقين".