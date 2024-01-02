مؤتمر "قيادات التحول إلى الاستحقاق المحاسبي" ينطلق.. و"أول مركز مالي متكامل" بالطريق

وشهد الملتقى تكريم رواد الاستحقاق المحاسبي في عدد من الجهات الحكومية؛ حيث حصلت كل من: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للنقل، والرئاسة العامة لشـؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وجامعة الملك سعود، وأمانة منطقة الشرقية، والنيابة العامة على الوسام الذهبي؛ فيما حصدت كل من: وزارة المالية، والهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وجامعة الملك خالد، وأمانة محافظة جدة، ومحمية الملك عبدالعزيز على الوسام الفضي؛ في حين حصدت كل من: وزارة الداخلية، والهيئة العامة للترفيه، والمركز السعودي للاعتماد، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وأمانة منطقة المدينة المنورة، وكلية الملك فهد الأمنية على الوسام البرونزي.