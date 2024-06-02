بعد ساعات من الاكتتاب.. تغطية طرحٍ ثانوي لعملاقة النفط "أرامكو" بـ12 مليار دولار

وستطرح السعودية للمستثمرين أولًا 0.64% من أسهم أرامكو، أو نحو 1.545 مليار سهم، بسعر يتراوح بين 26.7 و29 ريالًا (7.12- 7.73 دولارات)، أي ما يقل قليلًا عن الحد الأعلى للنطاق السعري الذي يجعل إجمالي قيمة الأسهم المطروحة 12 مليار دولار، ويمكن بعد ذلك ممارسة "خيار التخصيص الزائد" لطرح ما يقرب من 1.7 مليار سهم، أو 0.7% من أسهم أرامكو، لجمع أكثر من مليار دولار أخرى.