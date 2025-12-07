مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 10631 نقطة بتداولات تجاوزت 2.3 مليار ريال

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، على ارتفاع طفيف بمقدار 5.10 نقاط، ليقفل عند مستوى 10631.25 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 2.3 مليار ريال.
وبحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية، بلغ عدد الأسهم المتداولة نحو 127 مليون سهم، سجلت خلالها 95 شركة ارتفاعًا في قيمتها، مقابل 156 شركة أغلقت على تراجع.
وجاءت أسهم شركات أبو معطي، وجاهز، وعزم، والجوف، وبن داود ضمن قائمة الأكثر ارتفاعًا، فيما كانت أسهم صدق، وسيسكو القابضة، والوطنية للتعليم، وأمانة للتأمين، وتهامة من بين الأكثر انخفاضًا، حيث تراوحت نسب التغير ما بين 10.00% ارتفاعًا و5.72% انخفاضًا.
وتصدرت أسهم شركات أمريكانا، والمسار الشامل، وجاهز، وصدق، ومهارة قائمة الأكثر نشاطًا من حيث الكمية، بينما كانت الأهلي، وإس تي سي، والمسار الشامل، والراجحي، وشري الأكثر نشاطًا من حيث القيمة.
من جانبه، أغلق مؤشر السوق الموازية (نمو) مرتفعًا 148.61 نقطة، ليصل إلى 24062.44 نقطة، بتداولات بلغت 12 مليون ريال، عبر تداول مليوني سهم.