مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 10631 نقطة بتداولات تجاوزت 2.3 مليار ريال

وجاءت أسهم شركات أبو معطي، وجاهز، وعزم، والجوف، وبن داود ضمن قائمة الأكثر ارتفاعًا، فيما كانت أسهم صدق، وسيسكو القابضة، والوطنية للتعليم، وأمانة للتأمين، وتهامة من بين الأكثر انخفاضًا، حيث تراوحت نسب التغير ما بين 10.00% ارتفاعًا و5.72% انخفاضًا.