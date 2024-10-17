مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11907 نقاط

وكانت أسهم شركات: البحر الأحمر، وصدق، والتعاونية، وأسلاك، والخريف؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الباحة، وارتيكس، وأنعام القابضة، وعطاء، وأسواق عبدالله العثيم؛ الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.30% و6.90%.