إطلاقات تقنية بـ 2.43 مليار دولار في ثاني أيام مؤتمر "ليب23"

أعلن مؤتمر "ليب23" اليوم ضمن فعالياته لليوم الثاني، جملة من الإطلاقات التقنية، تشتمل على برامج دعم وتمويل عديدة وفي مقدمتها إطلاق برنامج داعم وممكن للشركات التقنية الناشئة ذات النمو المتسارع لتصبح شركات مليارية.