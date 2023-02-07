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إطلاقات تقنية بـ 2.43 مليار دولار في ثاني أيام مؤتمر "ليب23"

لدعم الشركات التقنية الناشئة سعيًا لتحفيز نموها وريادتها
إطلاقات تقنية بـ 2.43 مليار دولار في ثاني أيام مؤتمر "ليب23"
واس
واس

أعلن مؤتمر "ليب23" اليوم ضمن فعالياته لليوم الثاني، جملة من الإطلاقات التقنية، تشتمل على برامج دعم وتمويل عديدة وفي مقدمتها إطلاق برنامج داعم وممكن للشركات التقنية الناشئة ذات النمو المتسارع لتصبح شركات مليارية.

وكشف "بنك الرياض" عن إطلاقه تمويلًا للمنشآت العاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بقيمة مليار دولار.

وأعلن البرنامج الوطني لتنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات” NTDP”، إطلاق 6 منتجات جديدة داعمة وممكنة لمنظومة ريادة الأعمال الرقمية والشركات التقنية في المملكة، إضافةً إلى استقطاب الشركات التقنية العالمية بدعم 430 مليون دولار.

وأطلق "البنك السعودي الفرنسي" محفظة تمويلية بقيمة مليار دولار لتمويل شركات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بهدف تحفيز نمو القطاع ودعم الاقتصاد الوطني. بينما أعلنت برنامج الشركات المليارية عن قائمة الشركات.

مؤتمر ليب23
برنامج داعم وممكن للشركات التقنية الناشئة

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