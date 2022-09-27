"منشآت" تطلق أسبوع السياحة للتعريف بالفرص الاستثمارية في القطاع

وتشتمل فعاليات الأسبوع، التي تستهدف المهتمين في مجال السياحة ورواد الأعمال وأصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، على أكثر من 16 لقاءً حضوريًّا وافتراضيًّا بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة؛ بهدف توحيد الجهود واستعراض الفرص الواعدة، والاطلاع على أهم البرامج والمبادرات المقدمة، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الراغبين في بدء ممارسة النشاط السياحي.