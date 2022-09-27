"منشآت" تطلق أسبوع السياحة للتعريف بالفرص الاستثمارية في القطاع

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" اليوم، فعاليات أسبوع السياحة في مراكز دعم المنشآت بمدينتي الرياض والمدينة المنورة ومحافظتي الخبر وجدة؛ بهدف تسليط الضوء على الفرص الواعدة في القطاع السياحي.
وتشتمل فعاليات الأسبوع، التي تستهدف المهتمين في مجال السياحة ورواد الأعمال وأصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، على أكثر من 16 لقاءً حضوريًّا وافتراضيًّا بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة؛ بهدف توحيد الجهود واستعراض الفرص الواعدة، والاطلاع على أهم البرامج والمبادرات المقدمة، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الراغبين في بدء ممارسة النشاط السياحي.
ويتضمن أسبوع السياحة، فعالية مجلس دعم المنشآت الذي يستضيف الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة خالد البكر؛ للحديث عن أبرز البرامج والمبادرات التي يقدّمها البرنامج؛ لتمكين ودعم القطاع السياحي؛ في حين تقدم "منشآت" حزمة من البرامج والمبادرات المتخصصة لدعم القطاع السياحي؛ بهدف رفع مستوى الوعي بالقطاع من خلال إقامة الورش والندوات واللقاءات والجلسات النقاشية مع المسؤولين وصناع القرار.
ويأتي تنظيم "منشآت" لهذا الأسبوع، ضمن أعمالها الهادفة إلى تحسين أداء المنشآت ومساعدتها على النمو والتوسع من خلال معرفة التحديات بشكل دقيق لتوفير الحلول المناسبة لها، وعرض مجموعة من المميزات والتسهيلات بما يتناسب مع هذه المنشآت، إضافة إلى تعزيز الإنتاجية والتنافسية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى أسواق جديدة.
ودعت الهيئة المهتمين بالقطاع السياحي إلى التسجيل من خلال الرابط التالي: https://www.monshaat.gov.sa/forms/TourismWeek.
يُذكر أن مراكز دعم المنشآت، قدمت خدماتها لأكثر من 20 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة حتى نهاية الربع الأول من عام 2022، من خلال المراكز المتواجدة في مناطق عدة بالمملكة؛ إذ يصمم مستشارو الأعمال في هذه المراكز حلولًا استشارية بناءً على الاحتياجات الفردية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.