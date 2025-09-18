الخزانة الأمريكية تعتزم طرح سندات طويلة الأجل بقيمة 183 مليار دولار

وكانت الوزارة قد باعت في الشهر الماضي سندات أجل عامين بقيمة (69) مليار دولار، وسندات أجل (5) سنوات بقيمة (70) مليار دولار، واختتمت أسبوع الطرح ببيع سندات أجل (7) سنوات بقيمة (44) مليار دولار، حيث جاء الطلب على السندات أجل عامين أعلى من المتوسط، فيما جاء الطلب على السندات الخمسية في حدود المتوسط، والسباعية أقل من المتوسط.