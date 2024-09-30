مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12226 نقطة

وكانت أسهم شركات: الباحة، وتْشب، وشمس، وسلامة، ومعادن الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: بوبا العربية، والأسماك، ومجموعة صافولا، ومهارة، والمملكة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و5.82%.