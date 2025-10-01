المملكة تؤكد عمق شراكتها الاقتصادية مع سلطنة عُمان في اجتماع الأعمال ومشاركة 120 علامة تجارية

وتزامن الاجتماع مع مشاركة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" كشريك إستراتيجي رئيسي في النسخة الأولى من معرض الامتياز التجاري العُماني السعودي، الذي أُقيم في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بمسقط خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 2 أكتوبر 2025، وسط حضور تجاوز 5000 زائر ومستثمر من الجانبين.