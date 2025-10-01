المملكة تؤكد عمق شراكتها الاقتصادية مع سلطنة عُمان في اجتماع الأعمال ومشاركة 120 علامة تجارية

نيابةً عن وزير التجارة، ترأس محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي وفد المملكة في اجتماع مجلس الأعمال السعودي العُماني الذي انعقد في العاصمة مسقط.
وأكد القصبي في كلمته متانة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وحرص قيادتيهما -حفظهما الله- على تعزيز التعاون والتكامل في مختلف المجالات.
وعلى هامش الاجتماع، التقى القصبي وزير المالية العُماني سلطان بن سالم الحبسي، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني قيس بن محمد اليوسف، حيث جرى استعراض مجالات التعاون المشترك بما يسهم في فتح آفاق أوسع أمام رواد الأعمال والمستثمرين.
كما عقد لقاءً مع وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة بسلطنة عُمان صالح بن سعيد مسن، والمدير العام للمديرية العامة للمواصفات والمقاييس العُمانية عماد بن خميس الشكيلي، لمناقشة فرص التعاون وتطوير الشراكات في مجالات التقييس المختلفة.
وتزامن الاجتماع مع مشاركة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" كشريك إستراتيجي رئيسي في النسخة الأولى من معرض الامتياز التجاري العُماني السعودي، الذي أُقيم في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بمسقط خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 2 أكتوبر 2025، وسط حضور تجاوز 5000 زائر ومستثمر من الجانبين.
وأكد محافظ "منشآت" سامي بن إبراهيم الحسيني أهمية المعرض كونه منصة لعقد شراكات نوعية بين العلامات التجارية والمستثمرين، مشيرًا إلى قدرة العلامات السعودية على التوسع والمنافسة إقليميًا وعالميًا.
يُذكر أن المعرض نُظم بالتعاون بين اتحاد الغرف السعودية بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، وشهد مشاركة أكثر من 120 علامة تجارية سعودية وعُمانية، إلى جانب جلسات حوارية وورش عمل تناولت إستراتيجيات التوسع في قطاع الامتياز التجاري، وقصص نجاح رواد الأعمال، بما يعزز دوره كأحد محركات النمو الاقتصادي.