توقُّعات بطرح أسماء كبيرة.. أسواق الخليج تحوز 21% من الاكتتاب العالمي في 2022

علاوة على ذلك، وبالنظر إلى العلاقات المتبادلة بين اللاعبين الرئيسيين في الشرق الأوسط، والتي تسهم بدورها في تخفيف التوتر والتقليل من احتمال حدوث اضطرابات جيوسياسية غير متوقعة في المنطقة؛ يعتقد بعض المحللين أن أسواق الشرق الأوسط قد تستمرّ في الأداء الجيد في عام 2023، خاصة إذا كانت أسعار الفائدة ثابتةً، أو بدأت في الانخفاض، وطالما أن أسعار النفط لا تقلّ عن 60 دولارًا للبرميل.