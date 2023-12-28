انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 8.6% خلال الربع الثالث

كشفت تقديرات مسح القوى العاملة للهيئة العامة للإحصاء، عن انخفاض معدل البطالة بالنسبة للسعوديين إلى 8.6% في الربع الثالث من عام 2023م، بارتفاع مقداره 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، وبانخفاض بمقدار 1.3 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2022م.