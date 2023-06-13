توقيع مذكرة تفاهم بين "الصندوق الصناعي" و"سابك"

وقّع صندوق التنمية الصناعية السعودي مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"؛ بهدف تحديد سبل وآليات التعاون ونقل الخبرات في إدارة أنظمة الأمن والسلامة والصحة المهنية، وكذلك إدارة الطوارئ وخطط الإخلاء لدى الطرفين.
ومثّل الصندوق الصناعي في توقيع المذكرة، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية المهندس بدر السمدان، فيما مثّل شركة "سابك" نائب الرئيس لقطاع البيئة والصحة والسلامة والأمن المهندس خالد العلياني.
وتنص مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، على تعزيز التعاون بين الصندوق الصناعي وشركة "سابك" في نقل وتبادل الخبرات والسياسات العامة والإجراءات المعمول بها في مجالات الأمن والسلامة وإدارة الطوارئ وخطة الإخلاء والصحة المهنية، فضلًا عن إقامة ورش العمل والندوات والدورات في تلك المجالات، والمشاركة في تقييم فرضيات الإخلاء السنوية لدى الطرفين.