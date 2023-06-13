توقيع مذكرة تفاهم بين "الصندوق الصناعي" و"سابك"

وتنص مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، على تعزيز التعاون بين الصندوق الصناعي وشركة "سابك" في نقل وتبادل الخبرات والسياسات العامة والإجراءات المعمول بها في مجالات الأمن والسلامة وإدارة الطوارئ وخطة الإخلاء والصحة المهنية، فضلًا عن إقامة ورش العمل والندوات والدورات في تلك المجالات، والمشاركة في تقييم فرضيات الإخلاء السنوية لدى الطرفين.