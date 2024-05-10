"طلب أمريكي وصيني وصراع محتدم".. النفط يتجاوز 84 دولارًا للبرميل

تحرّك خام برنت فوق مستوى 84 دولارًا للبرميل، اليوم الجمعة، بعد صدور بيانات هذا الأسبوع أشارت إلى تزايد الطلب في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للخام في العالم، في حين ساهم الصراع المحتدم في الشرق الأوسط في دعم الأسعار.