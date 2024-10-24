بأكثر من 54.7 مليار ريال.. "السعودية للكهرباء" تُبرِم 45 اتفاقية في ملتقى توطين الطاقة

كما شاركت السعودية للكهرباء في جلسات حوارية ناقشت التحولات في قطاع الطاقة، واستراتيجية الشركة في التوطين، بالإضافة إلى برنامج "بناء" الذي يهدف إلى توطين صناعة الكهرباء وتطوير القدرات الوطنية، وجذب المستثمرين والشركات العالمية لإنشاء مصانع متقدِّمة؛ مما يعزّز من توظيف وتدريب الكوادر الوطنية، ويسهم في تحقيق التوازن التجاري عبر تعزيز الصادرات السعودية.