"الحويزي" يستعرض العلاقات الاقتصادية بين السعودية والعراق ومستقبلها في ظل الفرص الواعدة

التقى رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، في مقر الاتحاد بالرياض اليوم، رئيس لجنة الصداقة العراقية السعودية بالبرلمان العراقي شعلان عبدالجبار الكريم، والوفد المرافق له.