"الحويزي" يستعرض العلاقات الاقتصادية بين السعودية والعراق ومستقبلها في ظل الفرص الواعدة

التقى رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، في مقر الاتحاد بالرياض اليوم، رئيس لجنة الصداقة العراقية السعودية بالبرلمان العراقي شعلان عبدالجبار الكريم، والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاقتصادية بين المملكة والعراق ومستقبلهما في ظل الفرص الواعدة، وسبل تفعيل دور قطاعي الأعمال لبناء شراكات تجارية واستثمارية وإستراتيجية فاعلة، وأهمية وضع القوانين والأنظمة لحماية الاستثمارات بهدف دفع مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وفي السياق ذاته، نظم اتحاد الغرف ملتقى الأعمال السعودي العراقي بمشاركة أعضاء بارزين في البرلمان العراقي، تم خلاله بحث سبل تنمية الاستثمارات السعودية بالعراق ومعالجة القضايا التي تواجه المستثمرين السعوديين.