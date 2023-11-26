سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11090 نقطة

وكانت أسهم شركات بحر العرب، والدوائية، ونسيج، وصادرات، والبابطين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات العمران، والباحة، والتطوير الغذائية، ونادك، وتهامة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.93% و 8.37% .