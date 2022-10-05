النفط يقفز بعد إقرار "أوبك+" أكبر خفض بالإنتاج منذ جائحة كورونا

وتفصيلاً، ارتفعت الأسعار أيضًا على خلفية بيانات حكومية أمريكية، تُظهر تراجع مخزونات الخام والوقود الأسبوع الماضي؛ إذ صعد خام القياس العالمي مزيج برنت 2.01 دولار أو ما يعادل 2.2 في المئة إلى 93.81 دولار للبرميل في الساعة الـ15:40 بتوقيت غرينتش. وبلغ خام برنت أعلى مستوى له في الجلسة عند 93.96 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 15 سبتمبر.