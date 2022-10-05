النفط يقفز بعد إقرار "أوبك+" أكبر خفض بالإنتاج منذ جائحة كورونا

صعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أسابيع اليوم الأربعاء بعد اتفاق مجموعة "أوبك+" على أكبر تخفيضات في الإنتاج منذ تفشي جائحة كوفيد-19 عام 2020، وذلك على الرغم من شح المعروض ومعارضة الولايات المتحدة ودول أخرى تقييد الإمدادات، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وتفصيلاً، ارتفعت الأسعار أيضًا على خلفية بيانات حكومية أمريكية، تُظهر تراجع مخزونات الخام والوقود الأسبوع الماضي؛ إذ صعد خام القياس العالمي مزيج برنت 2.01 دولار أو ما يعادل 2.2 في المئة إلى 93.81 دولار للبرميل في الساعة الـ15:40 بتوقيت غرينتش. وبلغ خام برنت أعلى مستوى له في الجلسة عند 93.96 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 15 سبتمبر.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.78 دولار، أو 2.1 في المئة، إلى 88.30 دولار للبرميل، وبلغ 88.42 دولار للبرميل خلال الجلسة، وهو أعلى مستوى له منذ 15 سبتمبر. وكانا قد سجلا زيادة كبيرة في اليومَين الماضيَين.
وقد يؤدي خفض "أوبك+" الإنتاج بواقع مليونَي برميل يوميًّا إلى تعافي أسعار النفط التي هبطت إلى نحو 90 دولارًا مقارنة مع 120 دولارًا قبل ثلاثة أشهر بسبب مخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي، وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وازدياد قوة الدولار.
وجاء إنتاج "أوبك+" في أغسطس دون المستهدف بمقدار 3.58 مليون برميل يوميًّا؛ إذ عملت العديد من الدول بالفعل على ضخ كميات أقل بكثير من حصصها الحالية.
وقال مصدر مطلع لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة تحث منتجي "أوبك+" على تجنب إجراء تخفيضات كبيرة في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس جو بايدن إلى منع ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي. وسجلت مخزونات الخام انخفاضًا مفاجئًا بواقع 1.4 مليون برميل إلى 429.2 مليون برميل.
وهبطت مخزونات البنزين الأمريكية أكثر من المتوقع، بمقدار 4.7 مليون برميل، في حين سجّلت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، أيضًا تراجعًا أكبر مما كان متوقعًا، بلغ 3.4 مليون برميل.