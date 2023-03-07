للجلسة السادسة على التوالي.. برنت يرتفع عند 86.59 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، بعدما أشار مسؤولو الصناعة خلال مؤتمر "سيرا ويك" للطاقة المنعقد في هيوستن، إلى مخاوف بشأن محدودية الطاقة الفائضة في السوق، وعدم اليقين بشأن الإمدادات الروسية، بينما يتعافى الطلب من الصين؛ أكبر مستورد للخام.
وتناول الأمين العام لأوبك "هيثم الغيص"؛ العشاء مع رؤساء شركات النفط الصخري الأمريكية، وتركّز الحديث حول المخاوف بشأن الإمدادات العالمية.
وتعد أسعار خام برنت مرتفعة للجلسة السادسة على التوالي، وهي أطول فترة مكاسب منذ مايو 2022، مدعومة بآمال تعافي الطلب في الصين، مع زيادة طاقة التكرير الجديدة في آسيا والشرق الأوسط.
وحسبما نقلت "رويترز"، قال "مايك ويرث" الرئيس التنفيذي لشركة "شيفرون كورب"، إنه يتعين على السفن التي تحمل الخام الروسي والمنتجات الآن السفر لمسافات أطول للوصول إلى الأسواق غير الخاضعة للعقوبات، في حين أن مخزونات النفط والإمدادات المتقلبة محدودة؛ ما يجعل السوق العالمية عرضة لأي اضطراب غير متوقع في الإمدادات.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بنسبة 0.48% إلى 86.59 دولار للبرميل، في الساعة 09:01 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس تسليم أبريل بنسبة 0.47% عند 80.84 دولار للبرميل.