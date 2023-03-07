للجلسة السادسة على التوالي.. برنت يرتفع عند 86.59 دولار للبرميل

وحسبما نقلت "رويترز"، قال "مايك ويرث" الرئيس التنفيذي لشركة "شيفرون كورب"، إنه يتعين على السفن التي تحمل الخام الروسي والمنتجات الآن السفر لمسافات أطول للوصول إلى الأسواق غير الخاضعة للعقوبات، في حين أن مخزونات النفط والإمدادات المتقلبة محدودة؛ ما يجعل السوق العالمية عرضة لأي اضطراب غير متوقع في الإمدادات.