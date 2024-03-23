الذهب يرتفع في أسبوع بعد قرار "الفيدرالي" الأميركي

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعاً أسبوعياً، وذلك بعدما قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال العام الجاري.
وخلال الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار المعدن الأصفر إلى مستوى غير مسبوق، الخميس، إلا أنها تراجعت خلال آخر جلسات التداول، الجمعة.
وسجّلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.44 بالمئة، لتصل إلى 2165.44 دولار للأونصة.
وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وقال بيتر فيرتيش؛ المحلل لدى مؤسسة "كوانتيتيف كوموديتي ريسيرش"، إنه في حين يشكّل صعود الدولار عائقاً أمام الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، فإن "العامل الرئيس هو تطورات الوضع على المدى المتوسط فيما يتعلق بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قريباً، وهذا ينطوي بوضوح على انخفاض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب".