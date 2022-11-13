2.5 مليار سهم.. بدء اكتتاب "أمريكانا" المزدوج في السعودية والإمارات غداً

وقالت شركة الأهلي المالية بإدارة الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمنسق الدولي ومتعهد التغطية، إن اكتتاب أمريكانا يشمل بيع 30% من أسهمها -أكثر من 2.5 مليار سهم، ومن المتوقع أن يستمر الاكتتاب من 14 نوفمبر إلى 21 نوفمبر لشريحة المستثمرين الأفراد في السعودية والإمارات، وإلى 22 نوفمبر 2022 لشريحة المؤسسات المؤهلة.