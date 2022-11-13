2.5 مليار سهم.. بدء اكتتاب "أمريكانا" المزدوج في السعودية والإمارات غداً

تطرح يوم غد الإثنين ١٤ نوفمبر، "شركة أمريكانا" للمطاعم العالمية ٣٠% من رأسمالها للاكتتاب العام في السوق المالية السعودية (تداول)، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، من خلال طرح عام أولي مزدوج ومتزامن.
وقالت شركة الأهلي المالية بإدارة الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمنسق الدولي ومتعهد التغطية، إن اكتتاب أمريكانا يشمل بيع 30% من أسهمها -أكثر من 2.5 مليار سهم، ومن المتوقع أن يستمر الاكتتاب من 14 نوفمبر إلى 21 نوفمبر لشريحة المستثمرين الأفراد في السعودية والإمارات، وإلى 22 نوفمبر 2022 لشريحة المؤسسات المؤهلة.
ومن المتوقع ان يبدأ تداول أسهم أمريكانا في السوقين السعودي والإماراتي في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل.