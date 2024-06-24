"سوق الأسهم".. الإقفال عند 11697 نقطة والتداولات 8.6 مليارات ريال

وكانت أسهم شركات مياهنا، وعذيب للاتصالات، وجازادكو، وسلامة، والصناعات الكهربائية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سينومي ريتل، والمواساة، وأكوا باور، وذيب، وسليمان الحبيب الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 5.99%.