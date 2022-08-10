أسعار مزيج برنت تتراجع عند 95.65 دولارًا للبرميل

وتترقب الأسواق اليوم صدور بيانات التضخم الأمريكية عن شهر يوليو؛ في حين أُعلن رسميًّا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الصيني في الشهر الماضي إلى أعلى مستوياته في عامين.