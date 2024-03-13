خام برنت يرتفع عند "83.44" دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بنحو "2%" بدعم من اضطراب محتمل في الإنتاج بعد الهجمات الأوكرانية على مصافٍ روسية، ووسط توقُّعات بطلب عالمي قوي وآمال بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة قريبًا على الرغم من صعوبة كبح التضخم في الولايات المتحدة فيما يبدو.
ووفقًا لـ"رويترز": صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو "1.52" دولار أو "1.9%" إلى "83.44" دولارًا للبرميل بحلول الساعة 1300 بتوقيت غرينتش. وارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أبريل "1.62" دولار أو "2.1%" إلى "79.18" دولارًا.
ورغم الارتفاع القوي جرى تداول خام برنت في نطاق ضيق أعلى من 80 دولارًا للبرميل على مدار أكثر من شهر، لكنّه ارتفع لوقت قصير أعلى من 84 دولارًا في ذلك الوقت.