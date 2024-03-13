خام برنت يرتفع عند "83.44" دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بنحو "2%" بدعم من اضطراب محتمل في الإنتاج بعد الهجمات الأوكرانية على مصافٍ روسية، ووسط توقُّعات بطلب عالمي قوي وآمال بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة قريبًا على الرغم من صعوبة كبح التضخم في الولايات المتحدة فيما يبدو.