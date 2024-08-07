أسعار النفط تكسر سلسلة الانخفاضات الأخيرة وتصعد 3 % بعد تراجع المخزونات الأمريكية

على الرغم من استمرار المخاوف بشأن ضعف الطلب على النفط الخام، ارتفعت أسعار النفط 3 % اليوم الأربعاء لتتعافى من أدنى مستوياتها في عدة أشهر بعد بيانات أظهرت تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 15:45 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.13 دولار، أو 2.8 %، إلى 78.61 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.36 دولار، أو 3.22 %، إلى 75.56 دولار.
وأظهرت بيانات حكومية تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة للأسبوع السادس على التوالي، إذ هبطت 3.7 ملايين برميل إلى 429.3 مليون الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات محللين وفق رويترز بانخفاض قدره 700 ألف برميل.
وفي يوم الاثنين، هبطت العقود الآجلة لخام برنت إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل يناير، ولامست العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوياتها منذ فبراير مع انخفاض سوق الأسهم العالمية وسط مخاوف من ركود محتمل في الولايات المتحدة بعد بيانات ضعيفة عن الوظائف.
وكسرت أسعار النفط الخام سلسلة من الانخفاضات استمرت لثلاث جلسات أمس الثلاثاء.
وواصل التوتر في الشرق الأوسط تأجيج المخاوف بشأن الإمدادات في جلسة التداول اليوم الأربعاء.
ويتأهب الشرق الأوسط لموجة جديدة محتملة من الهجمات من إيران وحلفائها في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في طهران وقائد كبير في جماعة حزب الله اللبنانية في بيروت، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقًا في المنطقة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن مسؤولين أمريكيين على اتصال مع الحلفاء والشركاء في المنطقة وإن هناك "اتفاقًا بالإجماع" على ضرورة عدم قيام أي طرف بإجراءات تؤدي إلى تصعيد الوضع.
وقال دانيال هاينز المحلل في إيه.إن.زد "أي تصعيد للصراع في الشرق الأوسط قد يزيد خطر اضطراب الإمدادات من المنطقة".
وأظهرت بيانات التجارة الصينية أن واردات النفط الخام اليومية انخفضت في يوليو إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2022.