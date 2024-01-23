توقيع اتفاقية بين "البريد" و"مجموعة الخريجي".. لتوظيف "200" روبوت في الفرز والمعالجة

وقّعت مؤسسةُ البريد السعودي "سبل"، اتفاقيةَ تعاون مع "آي كيو روبوتيكس"، الشركة الرائدة في مجال الحلول اللوجستية الممثلة في مجموعة الخريجي.
ووقّع الاتفاقيةَ الدكتورُ فادي البحيران المشرف العام على الشؤون الاستراتيجية والتشغيل في مؤسسة البريد السعودي "سبل"، وعبدالعزيز الخريجي رئيس مجلس إدارة مجموعة الخريجي.
وتستهدف الاتفاقيةُ التوسُّعَ في استخدام الروبوتات الذكية لتسهيل عمليات الفرز والمعالجة، ودعم استراتيجيتها للتحول الرقمي، وتحقيق رضا عملائها المحليين والعالميين، في منظومة لوجستية وبريدية تنافسية وفق أفضل معايير الجودة المعتمدة.
وأكد الدكتورُ فادي البحيران المشرف العام على الشؤون الاستراتيجية والتشغيلية، أن مؤسسة البريد السعودي "سبل"، ملتزمة بتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ لجعل المملكة منصة لوجستية عالمية، وفي هذا الإطار تواصل رقمنة خدماتها البريدية واللوجستية، من خلال أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وتركز الاتفاقية على توظيف ما يقارب "200" روبوت لتسهيل عمليات الفرز والمعالجة، التي تساهم بدورها في دعم منظومة سلاسل الإمداد والتوريد الممكنة لنمو القطاع اللوجستي بالمملكة، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.
من جانبه قال عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي رئيس مجلس إدارة مجموعة الخريجي: نحرص في المجموعة دائمًا على مواكبة التكنولوجيا وتوظيفها بما يتناسب مع تطلعات عملائنا، ويعدُّ هذا المشروع من النقلات النوعية التي وظفت التقنية بشكل حديث ومميز لخدمة عمليات الفرز في سبل، كلنا ثقة بأن هذا المشروع سيجني ثماره وسينقل سلاسة وكفاءة العمليات لمستوى أعلى يتماشى مع توجهات "سبل" المستقبلية، وسيصبح نواة لمشاريع مماثلة في المستقبل القريب.
بدوره قال فادي العمودي الرئيس التنفيذي لشركة "آي كيو روبوتيكس": نعرب عن سعادتنا بإحراز المزيد من التقدم في شراكتنا القوية مع مؤسسة البريد السعودي "سبل" في الوقت الذي نشرع فيه برحلتنا الاستثنائية لإنشاء مركز التميّز في الرياض؛ بهدف تلبية الطلب المتزايد على التحول الرقمي في المملكة، وتتوافق هذه المبادرة الاستراتيجية بشكل تام مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030.
ويسعى البريد السعودي "سبل" لتحقيق مستهدفاته الاستراتيجية ليصبح الجهة الرائدة في تقديم الخدمات البريدية واللوجستية، والخيار الاستراتيجي الأول للقطاعات الحكومية والخاصة، وكمشغل وطني يمتاز بإمكانيات عالية جعلت منه القطاع الأهم في سوق الشحن والنقل اللوجستي على مستوى المنطقة.