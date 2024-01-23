توقيع اتفاقية بين "البريد" و"مجموعة الخريجي".. لتوظيف "200" روبوت في الفرز والمعالجة

من جانبه قال عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي رئيس مجلس إدارة مجموعة الخريجي: نحرص في المجموعة دائمًا على مواكبة التكنولوجيا وتوظيفها بما يتناسب مع تطلعات عملائنا، ويعدُّ هذا المشروع من النقلات النوعية التي وظفت التقنية بشكل حديث ومميز لخدمة عمليات الفرز في سبل، كلنا ثقة بأن هذا المشروع سيجني ثماره وسينقل سلاسة وكفاءة العمليات لمستوى أعلى يتماشى مع توجهات "سبل" المستقبلية، وسيصبح نواة لمشاريع مماثلة في المستقبل القريب.