اتفاقية بين "صندوق الاستثمارات" و"معادن" لتأسيس شركة للاستثمار في الأصول التعدينية

كما اتفقت كلٌّ من معادن والصندوق على أنه عند تطور أعمال الشركة وحاجتها إلى تمويل إضافي؛ فستلتزم "معادن" والصندوق بتمويل الشركة بمبلغ إجمالي يصل إلى 11.9 مليار ريال عن طريق زيادة رأسمالها أو بطرق أخرى يتفق عليها الطرفان في حينه. وعليه فسيكون الحد الأقصى لاستثمار "معادن" في الشركة مبلغ 6.095 مليار ريال؛ ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك مستقبلًا.