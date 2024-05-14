"الإحصاء": ارتفاع أعداد الركاب في مطارات المملكة بنسبة 26% لعام 2023م

وأظهرت نتائج النشرة أن عدد الرحلات الداخلية في مطارات المملكة بلغ 421 ألف رحلة، بمعدل ارتفاع قدره 2% عن عام 2022م، فيما بلغ عدد الرحلات الدولية في مطارات المملكة ما يقارب 394 ألف رحلة بمعدل ارتفاع 36% عن عام 2022م. وبلغت كميات الشحن في مطارات المملكة 918 ألف طن بزيادة قدرها 7% عن عام 2022م، وكان شهر ديسمبر أعلى الشهور لعام 2023م في كميات الشحن بمعدل 93 ألف طن.