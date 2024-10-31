"الإحصاء": نمو اقتصاد المملكة بنسبة 2.8% في الربع الثالث من 2024

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن أبرز مؤشرات التقديرات السريعة لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة للربع الثالث من عام 2024؛ حيث بلغ معدل النمو 2.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.