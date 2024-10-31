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"الإحصاء": نمو اقتصاد المملكة بنسبة 2.8% في الربع الثالث من 2024

"الإحصاء": نمو اقتصاد المملكة بنسبة 2.8% في الربع الثالث من 2024
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كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن أبرز مؤشرات التقديرات السريعة لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة للربع الثالث من عام 2024؛ حيث بلغ معدل النمو 2.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وسجلت الأنشطة غيرُ النفطية نموًّا بنسبة 4.2%؛ بينما حققت الأنشطة الحكومية نموًّا بنسبة 3.1%.

وفي المقابل، بلغ معدل نمو الأنشطة النفطية 0.3% مقارنةً بالعام السابق.

تأتي هذه المؤشرات لتؤكد تحقيق الاقتصاد السعودي لأعلى معدل نمو سنوي منذ خمسة فصول؛ مما يعكس استمرار التحسن في الأداء الاقتصادي بفضل تنويع مصادر النمو وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الهيئة العامة للإحصاء

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