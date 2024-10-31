"الإحصاء": نمو اقتصاد المملكة بنسبة 2.8% في الربع الثالث من 2024

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن أبرز مؤشرات التقديرات السريعة لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة للربع الثالث من عام 2024؛ حيث بلغ معدل النمو 2.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وسجلت الأنشطة غيرُ النفطية نموًّا بنسبة 4.2%؛ بينما حققت الأنشطة الحكومية نموًّا بنسبة 3.1%.
وفي المقابل، بلغ معدل نمو الأنشطة النفطية 0.3% مقارنةً بالعام السابق.
تأتي هذه المؤشرات لتؤكد تحقيق الاقتصاد السعودي لأعلى معدل نمو سنوي منذ خمسة فصول؛ مما يعكس استمرار التحسن في الأداء الاقتصادي بفضل تنويع مصادر النمو وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.