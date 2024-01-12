الأسعار والمضاربة.. قرار "ربط الإقامة المميزة بامتلاك عقار بـ4 ملايين" يحلله "الشهري"

وتابع: "مع ذلك، لا يجب أن ننسى أن هناك عوامل أخرى قد تؤثر في الأسعار العقارية؛ فقد يتأثر السوق بتغيرات اقتصادية أخرى، إضافة إلى العرض والطلب العام على العقارات، مثل أسعار الفائدة. ومن جانب آخر، تتطلب القيود المفروضة على هذا النوع من العقارات أن تكون أموالاً غير تمويلية، أي أموالاً تؤثر في ميزان المدفوعات السعودي. وهذا التدفق من الخارج يساهم في زيادة رصيد الأموال القادمة من خارج الاقتصاد".