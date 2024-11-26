تعاملات الثلاثاء.. أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر ترتفع بنسبة 0.15%

زادت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر "تسليم ديسمبر" بنسبة 0.15% أو 3.9 دولار، إلى 2622.40 دولار للأوقية في الساعة 09:57 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، بعدما تراجعت 3.45% عند تسوية تعاملات أمس.