تعاملات الثلاثاء.. أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر ترتفع بنسبة 0.15%

ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات الثلاثاء، مع تصاعد الطلب على الأصول الآمنة بعد تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب؛ مجدّداً، بفرض رسوم جمركية إضافية على كل من الصين والمكسيك وكندا.
زادت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر "تسليم ديسمبر" بنسبة 0.15% أو 3.9 دولار، إلى 2622.40 دولار للأوقية في الساعة 09:57 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، بعدما تراجعت 3.45% عند تسوية تعاملات أمس.
وفي حين انخفض سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة طفيفة بلغت 0.11%، إلى 2622.33 دولار للأوقية، ارتفعت عقود الفضة "تسليم ديسمبر" 0.15%، إلى 30.285 دولار للأوقية، بينما انخفض سعر البلاتين الفوري 0.26%، إلى 937.79 دولار للأوقية.