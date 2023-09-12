الشرقية.. طرح سوق الخميس التراثي بالقطيف للاستثمار لمدة 25 عامًا

وأوضحت أمانة الشرقية أن مدة العقد الاستثماري تبلغ 25 عامًا، مبينة أن هذه الفرصة الاستثمارية تتمثل في إنشاء وإدارة وتشغيل السوق التراثي، وأن بإمكان الراغبين في الاستثمار الدخول على بوابة الاستثمار البلدي "فرص"؛ لمشاهدة تفاصيل الفرصة وموقعها والاطلاع على مسودة كراسات الشروط والمواصفات وإمكانية شرائها إلكترونيًّا؛ حيث سيكون موعد فتح العطاءات في تاريخ 22/ 11/ 1445هـ.