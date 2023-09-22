منحنى الصعود يستجيب للاحتمالات.. "العقود الآجلة للنفط "عند 93.5 دولارًا

تتجه أسعار النفط لتسجيل تراجع أسبوعي للمرة الأولى في نحو شهر، وذلك على الرغم من ارتفاع الأسعار في آخر جلسات التداول، الجمعة، إذ تغلبت المخاوف من احتمال أن يؤدي حظر روسي على صادرات الوقود إلى تقليص إمدادات النفط العالمية على القلق من أن زيادة أخرى محتملة في أسعار الفائدة بالولايات المتحدة قد تؤثر سلبًا على الطلب على الوقود.