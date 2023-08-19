مكاسب الـ7 أسابيع والنطاق الضيق.. النفط "مؤشرات وعوامل تقود دفة الأسعار"

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 68 سنتًا أو 0.8 بالمئة، إلى 84.80 دولارًا للبرميل عند التسوية، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86 سنتًا أو 1.1 بالمئة، إلى 81.25 دولارًا للبرميل عند التسوية.