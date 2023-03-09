"تعديل اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة" في مناقشات "الربط الكهربائي الخليجي"

ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات؛ منها تقرير الهيئة عن أداء وأنشطة الربط الكهربائي الخليجي للمدة من 1 يناير 2023 إلى 28 فبراير 2023، وحاجة اللجنة الاستشارية والتنظيمية للدعم أو التطوير بما يعزز الدور التنظيمي لها.