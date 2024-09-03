البنك المركزي يوقّع مذكرة تفاهم مع نظيره التركي للتعاون في مجال أعمال البنوك المركزية

ويستهدف الطرفان بموجب مذكرة التفاهم؛ العمل على تعميق العلاقات وتعزيز التعاون، إضافة إلى التعاون في مجال أعمال البنوك المركزية بين البلدين، ولا سيما في مجالات تعزيز الاستقرار المالي، والتقنيات المالية.