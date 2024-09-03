البنك المركزي يوقّع مذكرة تفاهم مع نظيره التركي للتعاون في مجال أعمال البنوك المركزية

وقّع البنك المركزي السعودي "ساما" والبنك المركزي التركي مذكرة تفاهم؛ بهدف وضع إطار عام لأنشطة التعاون بين الجانبين في مجال أعمال البنوك المركزية.
وتمت مراسم التوقيع خلال لقاء، جمع محافظ البنك المركزي السعودي الأستاذ أيمن بن محمد السياري مع محافظ البنك المركزي التركي الدكتور فاتح كرهان، أمس الثلاثاء على هامش أعمال مؤتمر التقنية المالية "24 فنتك" في مدينة الرياض.
ويستهدف الطرفان بموجب مذكرة التفاهم؛ العمل على تعميق العلاقات وتعزيز التعاون، إضافة إلى التعاون في مجال أعمال البنوك المركزية بين البلدين، ولا سيما في مجالات تعزيز الاستقرار المالي، والتقنيات المالية.