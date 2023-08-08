بعد صدمة "فيتش".. "موديز" تخفض تصنيف 10 بنوك أمريكية والمزيد بالطريق

وأوضحت بأن جودة الأصول قد تشهد انخفاضًا جنبًا إلى جنب مع المخاطر المتعلقة بمحافظ العقارات التجارية لبعض البنوك، كما غيّرت الوكالة نظرتها المستقبلية إلى سلبية لأحد عشر مصرفًا رئيسيًّا داخل الولايات المتحدة، ومن بينهم "كابيتال ون فاينانشال" و"مجموعة سيتيزن فاينانشال" و"فيفث ثيرد بانكورب".