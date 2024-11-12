"أسهم أوروبا تتراجع وضغط في الصين".. سياسات "ترامب" المتوقَّعة تثير المخاوف!

انخفضت الأسهم الأوروبية في تعاملات الثلاثاء، وسط خسائر على صعيد عدة قطاعات في وقت تعكف فيه الأسواق على تقييم تداعيات السياسات المتوقعة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، فيما فاقمت الأرباح الضعيفة لعدد من الشركات من الخسائر.
تراجع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.9 بالمئة بحلول الساعة 08:16 بتوقيت غرينتش، وكان قطاع الموادّ الكيميائية من بين أكبر الخاسرين؛ إذ انخفض 1.4 بالمئة.
وفقد مؤشر الموارد الأساسية 1.5 بالمئة مع انخفاض معظم أسعار المعادن، في حين انخفض مؤشر السلع الشخصية والمنزلية، الذي يضمّ شركات فاخرة ثقيلة الوزن تتأثّر بالطلب من الصين، 1.3 بالمئة؛ وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
وتتعرَّض الأسهم الصينية للضغوط منذ أظهرت البياناتُ ضعفَ الطلب على القروض بشكل غير متوقّع في أكتوبر.