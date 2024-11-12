"أسهم أوروبا تتراجع وضغط في الصين".. سياسات "ترامب" المتوقَّعة تثير المخاوف!

انخفضت الأسهم الأوروبية في تعاملات الثلاثاء، وسط خسائر على صعيد عدة قطاعات في وقت تعكف فيه الأسواق على تقييم تداعيات السياسات المتوقعة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، فيما فاقمت الأرباح الضعيفة لعدد من الشركات من الخسائر.